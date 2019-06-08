Шторм Мигель обесточил почти 28 тысяч домохозяйств во Франции

Неожиданно мощный для этого времени года шторм, названный Мигель, по состоянию на утро субботы обесточил почти 28 тысяч домохозяйств в центральной части западной Франции, сообщает издание Ouest France. Вечером в пятницу без электричества находились 42 тысячи французских семей.

Наибольший ущерб буря нанесла Нормандии и северной Аквитании. В Нормандии 9 000 семей лишились электричества, 6 000 пострадали в северной части Аквитании, 5 500 - в Бретани, 4 500 - в Пэи-де-Луар, 2 000 - в Центре Валь-де-Луар и 1 000 - в Пуату-Шаранте, Об этом говорится в заявлении дочерней компании группы EDF, отвечающей за управление электрической сетью Франции. К полудню удалось восстановить электричество только в пяти тысячах домов.

В Бретани было остановлено движение поездов. Так, вчера вечером в Ренне застряли сотни пассажиров. Стихия добралась и до французской столицы: в Париже на площади Сталинград в 19-м округе мужчина получил серьезные ранения в результате падения уличного фонаря. Врачи отказываются давать прогнозы по его состоянию, пишет lci.fr.

На локализацию последствий стихии направлена тысяча спасателей и электриков, готовых, по словам чиновников, "работать 24 часа в сутки".

Напомним, что в пятницу три спасателя Национального общества спасения на море (SNSM) погибли в море. Их лодка была опрокинута в результате шторма у берега Соболей-д'Олонн в Вандее, одном из департаментов, пострадавших от Мигеля. Они пытались спасти рыбака, тело которого в конечном счете обнаружено не было.

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон посмертно наградил спасателей одной из высших наград Пятой республики - Орденом Почетного Легиона.