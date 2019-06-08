Силуанов: Санируемые банки не должны долго находиться на балансе ЦБ

Коммерческие банки, которые проходят процедуру санации, не должны долго оставаться на балансе ЦБ. Такое мнение высказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Силуанов пояснил, что если коммерческий банк долго находится "под зонтиком" регулятора, возникает конфликт интересов и это негативно влияет на банковский сектор.

"Задача ЦБ - санировать, вывести банк в нормальную работу, а затем продавать "в рынок", - приводит цитату Силуанова ТАСС.

В 2018 году убыток ЦБ составил 434,7 миллиарда рублей. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что одна из основных расходных статей регулятора - траты, связанные с проведением санаций.

"На балансах санируемых групп был очень большой объем непрофильных "плохих" активов. Был создан банк непрофильных активов, остаток задолженности этого банка сейчас - 1,8 триллиона рублей, - уточняла Набиуллина в конце мая. - Это огромная сумма. Мы оцениваем уровень возможного возмещения от работы с этими непрофильными активами в 40 процентов. Поэтому уже сейчас признаем на своем балансе эти убытки".