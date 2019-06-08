В Канаде посетитель музея случайно открыл запертый 40 лет сейф

В Канаде посетитель музея открыл сейф, который простоял запертым несколько десятилетий. Известно, что 36-летний Стивен Миллс с семьей приехал отдохнуть в город Вермилион (провинция Альберта).

Здесь туристы попросили провести экскурсию по местному музею, хотя он уже был закрыт. Семье не отказали, а во время посещения показали также и сейф, переданный музею в дар более 40 лет назад. Все эти годы он простоял запертым, несмотря множество попыток открыть его, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Global News.

По словам Миллса, он просто опустился на колени и услышал, как внутри работает механизм. "Я подумал: попробуем 20, 40, 60. Просто типичная комбинация, три раза вправо, два раза влево, повернул ручку и дверь открылась", - рассказал турист.

Внутри сейфа оказались старые документы, блокнот официантки и чек. Президент совета директоров музея лично выразил благодарность Миллсу. По его словам, музей был на грани закрытия, но внимание журналистов к произошедшему и освещение этой истории в СМИ, помогли привлечь новых посетителей.