В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, выступая в субботу на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, уже в конце июня этого года может появиться решение о механизме введения необычного предмета. Это решение примет Министерство просвещения.

"В этом году, в этом квартале, должно быть принятие решения, каким образом будет исполнен один из пунктов "Десятилетия детства", - цитирует ТАСС Кузнецову. - Уроки семейных ценностей должны быть введены во всех образовательных учреждениях. Это я считаю важной темой".

Омбудсмен напомнила, что в России действует программа "Десятилетие детства", принятая указом президента РФ. Анна Кузнецова убеждена, что одним только повышением пособия для матерей и развитием различных услуг невозможно улучшить демографическую ситуацию. По ее словам, в некоторых регионах нашей страны рождаемость растет, несмотря на невысокий уровень развития медицины и перинатальных центров.

Детский омбудсмен также отметила, что "демография, сфера семьи, защита семейных ценностей должна быть сферой предложения самых передовых, новейших, точных и эффективных инноваций".

"Тогда и детей будет больше, и здоровье крепче, а мы с вами - счастливее", - уточнила Кузнецова.