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08.06.2019 02:35
Рубрика: В мире

Жителей столицы Сербии предупредили о нашествии диких кабанов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подъем уровня воды в Дунае вынудил стада диких кабанов перебраться в густонаселенные районы столицы Сербии. В связи с этим, министерство сельского, лесного и водного хозяйства страны призвало граждан избегать прибрежных парков "ради собственной безопасности". Речь идет о районах Новый Белград и Земун.

Фото: Peter Ledaj / Regional Monuments Board Zilina
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Специалисты обращают внимание, что животные, находящиеся вне своей привычной территории, заметно возбуждены. Уровень риска увеличивает и тот факт, что некоторые самки ожидают потомство или недавно опоросились. В тех районах Белграда, где замечены кабаны, организованы дежурства обществ охотников, полиции и ветеринаров, которые отлавливают животных и перевозят в специальные хозяйства, пишет РИА Новости.

Между тем, в последние дни жители Белграда активно выкладывают в соцсети видео пасущихся на газонах или переходящих шестиполосную трассу групп кабанов с поросятами. Они перебрались на "большую землю" с острова Велико-ратно в черте города в месте впадения Савы в Дунай.

Отмечается, что набережная Дуная в районах Новый Белград и Земун является самым популярным местом для прогулок местных жителей. Рядом расположен один из крупнейших торговых центров Белграда и правительственный комплекс "Палата Сербия".

В мире Европа Сербия
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