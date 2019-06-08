Новости

Помпео поблагодарил Мексику за достигнутое соглашение по мигрантам 11:30
Куда поедет "уазик" с развернутым на 180 градусов задним мостом 11:05
Верблюды не помогли Бузовой выиграть премию Муз-ТВ 10:39
Вице-мэр Якутска стал фигурантом дела о взятке квадратными метрами 10:31
В Минске откроется уникальная выставка, посвященная Эми Уайнхаус 10:30
Черногорские власти вынуждены теперь рекламировать НАТО 10:15
Первый канал снимет новый сезон "Голос дети" 10:03
Жители ингушского села пострадали от взрыва газа 10:00
В Москве бандиты на Audi отобрали у прохожих 12 миллионов 09:56
Ципрас предоставит греческим спортсменам самолет для полета в Минск 09:48
Белорусская поэтесса представила в Москве свою новую книгу 09:40
Встречи с классической музыкой ожидают гостей ІІ Европейских игр 09:07
Компания Boeing знала о проблемах в системе 737 Max еще в 2017 году 08:36
В Дагестане автомобиль с пассажирами сорвался в 50-метровую пропасть 07:58
В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского 07:43
Мадуро приказал открыть границу с Колумбией 07:39
Эксперты назвали причину крупнейшего в истории Калифорнии пожара 07:31
В Астрахани спасли национальную птицу Дании 07:30
Названа причина опасного синдрома беспокойных ног 07:02
Во Владивостоке построят кольцевую автодорогу 06:50
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом 06:21
Мадуро: Чиновники из США получают деньги за критику Венесуэлы 05:23
Первый бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США 04:50
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам 04:07
Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России 03:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 10:39
Рубрика: Культура

Верблюды не помогли Бузовой выиграть премию Муз-ТВ

Текст: Инга Бугулова

Ольга Бузова выбрала неожиданный образ для выхода в свет - на премии Муз-ТВ, которая прошла 7 июня, певица появилась, восседая на верблюдах.

Необычный "экипаж" певицы в своем официальном аккаунте в Instagram опубликовал музыкальный телеканал.

Сама же Бузова, к эпатажным образам которой уже все привыкли, перевоплотилась в восточную царицу - она восседала на троне и ела фрукты.

Впрочем, выиграть в номинации "Лучшее женское видео" смелый выход все равно не помог, к тому же поклонники тоже восприняли его без энтузиазма. Певица среагировала: "Собака лает, караван идет", написала она в Instagram.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Музыка Поп-музыка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Мадуро приказал открыть границу с Колумбией