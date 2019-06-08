Верблюды не помогли Бузовой выиграть премию Муз-ТВ

Ольга Бузова выбрала неожиданный образ для выхода в свет - на премии Муз-ТВ, которая прошла 7 июня, певица появилась, восседая на верблюдах.

Необычный "экипаж" певицы в своем официальном аккаунте в Instagram опубликовал музыкальный телеканал.

Сама же Бузова, к эпатажным образам которой уже все привыкли, перевоплотилась в восточную царицу - она восседала на троне и ела фрукты.

Впрочем, выиграть в номинации "Лучшее женское видео" смелый выход все равно не помог, к тому же поклонники тоже восприняли его без энтузиазма. Певица среагировала: "Собака лает, караван идет", написала она в Instagram.