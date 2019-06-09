60 лет назад с подлодки запустили первую почтовую ракету

8 июня 1959 года американская почтовая служба сделала успешный запуск крылатой ракеты SSM-N-8 Regulus с подводной лодки Barbero. Однако вместо ядерной боеголовки в ней содержались письма в специальном почтовом контейнере. Эту ракетную почту запустили в направлении базы ВМС США во Флориде. А на конвертах стояла надпись - "Первая официальная ракетная почта".

Ракету выпустили в 09.30 утра. Она летела на высоте 10 тысяч метров со скоростью 350 километров в секунду. Весь путь преодолела за 22 минуты. Как ни странно, ракета долетела до военно-морской базы и все почтовые отправления остались целыми и невредимыми. Их передали сотрудникам почтового отделения и они уже доставили письма адресатам, в том числе даже президенту США Эйзенхауэру.

Высказываний по этому поводу было немало. Не мог удержаться от комментариев и тогдашний руководитель почтового ведомства Артур Саммерфилд. Он посчитал эксперимент удачным и заявил, что почта из Нью-Йорка в Калифорнию, Англию, Индию или Австралию будет доставляться управляемыми ракетами за считанные часы.

Кстати, эксперимент с ракетной почтой в 1959 году был не первой попыткой. Еще в конце XIX века на островах Тонга попытались отправить корреспонденцию с помощью ракет Congreve. В специальный отсек посещали пакет с письмами и запускали на соседние острова. В лучшем случае они преодолевали около двух километров. Но зачастую терялись или не долетали. Поэтому от этой затеи потом отказались.

В тридцатых годах прошлого столетия ракеты для отправки почты уже использовали в Великобритании, Германии, Индии. А в Австрии придумали специальные капсулы и в них запускали почту. Таким образом доставили около шести тысяч писем. Посылали письма подобным образом и после Второй мировой войны. Первый американский рейс почтовой ракеты был произведен 1 июля 1931 года в штате Огайо.

Подобные эксперименты проводились также в СССР и России. Но все же данная технология массово не использовалась и не прижилась. Правда в более позднее время оставшиеся ракетные письма стали раритетом. Некоторые любители-филателисты готовы их купить за приличные деньги. А американец Пол Роулс всю собранную информацию о запусках ракет с корреспонденцией сделал доступной в Интернете, разместив на специальной страничке.

Но почему тогда начало ракетной почты считают с 8 июня 1959 года? Как предполагают эксперты, с подлодки Barbero был совершен первый официальный запуск. А в честь успешного запуска ракетной почты в США выпустили почтовую марку и специальную открытку.