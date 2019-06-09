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09.06.2019,  
15:05
Текст:  Руслан Мельников

Испытания новой пенистой брони сняли на видео

В интернете появилось видео испытаний нового вида брони, которую изготавливают из композитной металлической пены (CMF).

Как сообщает "Популярная механика" со ссылкой на инженера и материаловеда из университета Северной Каролины Афсанеха Рабея, при весе вдвое меньше аналогичной однородной стальной брони этот материал обеспечивает тот же уровень защиты.

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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Новый вид брони производится из разных металлов, в том числе алюминия и стали с воздушными пустотами, как в строительной пене. Такой пористый материал защищает от пуль, кумулятивных и взрывающихся боеприпасов, теплового воздействия и некоторых видов излучения.

Эффективность брони подтверждает видео, на котором она успешно противостоит патронам крупного калибра - они используются в пулеметах и дальнобойных винтовках.

Как показало тестирование, CMF поглощает 72−75 процентов кинетической энергии обычных и 68−78 процентов энергии бронебойных боеприпасов, выдерживая попадание при скорости пули 819 метров в секунду. По мнению ученых, броню можно сделать еще более эффективной, но даже уже полученные результаты способны изменить принципы бронирования военной техники.

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