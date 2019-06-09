Лидер "Хора Турецкого" пообещал посетить II Европейские игры

Этот визит в страну своих близких друзей Михаил Турецкий анонсировал в эфире телеканала "Беларусь 1", особо отметив, что вместе с коллективом, который уже почти 30 лет украшает мировые афиши, он планирует выступить в Синеокой с концертом 3 июля в честь юбилейной даты освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

"У нас есть график. В нем 3 июля посвящен исключительно Минску, потому что 75 лет назад произошло освобождение Беларуси от фашизма. Хотим весь город собрать и спеть вместе любимые песни Победы", - рассказал он. Значится в календарном плане и концертная программа еще одного его коллектива 12 июля в Витебске.

А отвечая на вопрос о планах коллектива относительного традиционного фестиваля "Славянский базар", маэстро дал понять, что в этом году туда приедут солисты Soprano. "Очень любим этот витебский музыкальный триумф, его атмосферу", - добавил народный артист России.

Искренний во всем, Михаил Турецкий не скрывает, что он каждый раз с удовольствием возвращается в Беларусь. В этих краях, пояснил артист, он "чувствует только позитив. Замечаю и в России, и в Беларуси большой подъем именно качества жизни. Восхищаюсь достижениями республики и ее уверенностью в завтрашнем дне", - отметил маэстро.

В чем секрет пленительного успеха у публики? Руководитель коллектива в своем ответе не кажется чересчур оригинальным, утверждая, что для того "чтобы зарядить людей, нужно спеть им что-то, с чем они ассоциируют Россию, российское музыкальное искусство".

Правда, добавил он, есть еще песни, которые могут быть и в качестве музыкального сюрприза, например, "Каляда" на белорусском языке. А "Беловежскую пущу" Турецкий вообще считает хитом всех времен и народов. В зале, говорит он, "по всему миру люди искренне замирают и кричат "браво".