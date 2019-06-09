Новую систему ПВО Ирана показали в действии

⭕️ سامانه #پدافند_هوایی پیشرفته «۱۵ خرداد» رونمایی شد



💢 سامانه پدافند هوایی «۱۵ خرداد» ساخت متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با حضور امیر حاتمی رونمایی و تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش شد. pic.twitter.com/kHzN40Qs2C — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 9 июня 2019 г.

Министерство обороны Ирана показало в действии систему ПВО собственной разработки "Хордад-15". По данным ведомства, система способна бороться с малозаметными летательными аппаратами и перехватывать несколько целей одновременно.

"Хордад-15" размещается на нескольких грузовиках. На одном установлен радар, на другом - командный пункт, остальные несут на себе зенитные ракеты "Сайад-3" в транспортно-пусковых контейнерах.

- Система способна обнаруживать обычные воздушные цели - в том числе беспилотники, - на расстоянии в 150 километров, а малозаметные - на дистанции 85 км. Комплекс может одновременно обстреливать шесть целей в радиусе 45 километров. Время подготовки к стрельбе составляет менее пяти минут, - рассказал министр обороны Ирана Амир Хатами. Его цитирует национальное агентство Tasnim.

Новая система ПВО уже передана вооруженным силам Ирана, отметил министр.