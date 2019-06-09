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09.06.2019,  
18:30
Текст:  Антон Валагин

Новую систему ПВО Ирана показали в действии

Министерство обороны Ирана показало в действии систему ПВО собственной разработки "Хордад-15". По данным ведомства, система способна бороться с малозаметными летательными аппаратами и перехватывать несколько целей одновременно.

Фото: Mark Harkin/ Wikimedia.org
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"Хордад-15" размещается на нескольких грузовиках. На одном установлен радар, на другом - командный пункт, остальные несут на себе зенитные ракеты "Сайад-3" в транспортно-пусковых контейнерах.

- Система способна обнаруживать обычные воздушные цели - в том числе беспилотники, - на расстоянии в 150 километров, а малозаметные - на дистанции 85 км. Комплекс может одновременно обстреливать шесть целей в радиусе 45 километров. Время подготовки к стрельбе составляет менее пяти минут, - рассказал министр обороны Ирана Амир Хатами. Его цитирует национальное агентство Tasnim.

Новая система ПВО уже передана вооруженным силам Ирана, отметил министр.

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