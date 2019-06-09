Ополченцы ДНР уничтожили БМП-2 и минометный расчет ВСУ

Бойцы ВСУ обстреляли из минометов жилые кварталы самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ответ ополченцы были вынуждены открыть огонь.

Об этом в субботу журналистам сообщил представитель народной милиции ДНР. Уточняется, что украинские силовики вели обстрел района поселка шахты Гагарина (Горловка) из минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также из орудий БМП.

Всего по населенному пункту было выпущено 20 мин. Повреждения получили два жилых дома. "Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", - цитирует РИА Новости заявление ведомства.