Под Тулой загорелся торговый центр

В тульском райцентре Щекино эвакуированы посетители двухэтажного торгового центра. У здания горит крыша, сообщили в МЧС.

Сигнал о возгорании поступил к спасателям в 17.55. Пожар начался в двухэтажном здании размером 50х50 метров, рассказали в ГУ МЧС по Тульской области.

- Эвакуированы 20 человек, по предварительной информации, пострадавших нет, - рассказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы спасателей Максим Пряхин.

К месту пожара выехали пожарные расчеты, о локализации пожара пока не сообщается.