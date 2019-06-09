Сообщения о минировании мавзолея в Москве оказались ложными

Анонимные сообщения о "минировании" ряда популярных объектов в Москве не подтвердились - здания были обследованы, однако опасных предметов специалисты не нашли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Неизвестные сообщали о "минировании" 16 объектов в разных районах Москвы, в том числе Храма Христа Спасителя, Останкинской телебашни и мавзолея Ленина.

Кроме того, в анонимных сообщениях фигурировали станции столичного метро - они также были проверены, никаких опасных предметов не найдено.