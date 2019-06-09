В Тольятти нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре

9 июня в 18.20 по местному времени на бульваре Туполева в Тольятти произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.

- Водитель 1971 года рождения, двигаясь на автомобиле LADA Priora по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в сторону улицы Свердлова, допустил наезд на бордюрный камень, в результате чего автомобиль перевернулся, - рассказали в ведомстве. – В ходе происшествия автомобиль задел двух девочек 2009 и 2017 годов рождения, которые находились на тротуаре в сопровождении взрослых.

Детей доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Как добавили в полиции, по предварительной информации, водитель LADA находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.