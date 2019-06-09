В Томской области в ДТП погибли водитель и пешеход

Двух человек сбила легковая машина, выехавшая на обочину в Томской области. Водитель и один из пешеходов погибли.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону, ДТП произошло сегодня днем на улице Гагарина в селе Итатка Томского района. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2106 совершил наезд на людей, шедших по обочине дороги, и съехал в кювет. В результате 19-летний молодой человек скончался на месте, а водитель легковушки - по дороге в больницу. За жизнь второго пешехода борются врачи.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняют полицейские, работающие на месте происшествия.