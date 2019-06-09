Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы

В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников. Расчеты групп РЭБ прошли подготовку на опыте боевых действий в Сирии. Именно там дроны применяли для авиационных налетов на промышленные и военные объекты.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, всего подготовлено около 20 групп для борьбы с боевыми беспилотными летательными аппаратами. В состав входят комплексы радиоэлектронной борьбы "Житель", "Силок" и "Лесочек".

Военнослужащие регулярно повышают свой профессиональный уровень. Тренировки с подразделениями антитеррора и противовоздушной обороны по отражению нападения беспилотников "противника" проходят еженедельно.

"Силок" - новейшее средство противодействия боевым беспилотным летательным аппаратам условного противника. Комплекс выполняет автоматический поиск и определяет координаты объекта. Он может на расстоянии нескольких километров подавить беспилотники с различными диапазонами рабочих частот. Станция постановки помех "Житель" может заблокировать каналы связи беспилотников в радиусе 50 километров.