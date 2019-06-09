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09.06.2019,  
14:43
Текст:  Антон Валагин

Срок службы атомной подлодки "Брянск" продлят

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org

После завершения работ на атомном подводном крейсере стратегического назначения Северного флота К-117 "Брянск" межремонтный интервал корабля будет увеличен по меньшей мере на 3,5 года, сообщил Flotprom.

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
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АПЛ "Брянск" проходит стапельный ремонт с модернизицией оборудования по той же схеме, как и однотипные АПЛ "Верхотурье", "Екатеринбург" и "Тула".

- Состав работ может меняться от подлодки к подлодке в зависимости от технического состояния, - уточнил источник агентства в северодвинском Центре судоремонта "Звездочка" .

Контракт на выполнение работ по ремонту АПЛ "Брянск" с продлением межремонтного срока подписан в июне 2018 года.

К-117 "Брянск" - пятая АПЛ проекта 667БДРМ "Дельфин" (Delta IV по классификации НАТО). Подлодный ракетный крейсер стратегического назначения введен в строй в 1988 году, он вооружен 16 баллистическими ракетами "Синева". Корабль совершил 6 длительных боевых служб, 12 боевых дежурств, 6 ракетных стрельб - в том числе из подводного положения. В 2002-2008 годах АПЛ прошла на "Звездочке" средний ремонт с заменой ряда систем.

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Фото: Mr Bullitt~commonswiki/wikimedia.org
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