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09.06.2019,  
15:09
Текст:  Николай Грищенко

Ракетный комплекс "Утес" в Крыму назвали "убийцей кораблей"

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России,и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря

Фото: НПО "Русбитех"
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Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя. После распада Советского Союза он был передан в подчинение Украине и пришел в полный упадок. В 2014 году комплекс был восстановлен и произвел боевые пуски противокорабельных ракет.

- Успешные пуски после ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья. Крейсеры, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера - одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя, - заявил генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов.

Отметим, что за счет большой дальности стрельбы стартующие с комплекса "Утес" ракеты могут прикрывать побережье полуострова на 300 километров. Кроме стационарного "Утеса" безопасность Крыма от вторжения с моря гарантируют мобильные ракетные дивизионы "Бастион" и артиллерийские "Бал".

Майкл Пек также отметил, что "для страны с огромной береговой линией, которая охватывает два континента и два океана, береговая оборона является более дешевым решением, чем строительство огромного флота".

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