Водолазы обезвредили 30 боеприпасов в акватории Черного моря

В акватории Черного моря у побережья Краснодарского края водолазы отряда противодействия диверсионным силам и средствам Новороссийской военно-морской базы завершили расчистку от боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского региона, в разминировании использовался противодиверсионный катер "Грачонок" со специальным оборудованием.

- В течение десяти дней водолазы обезвредили более 30 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и якорные мины, залегающие на глубинах до 10 метров, - отмечается в сообщении отдела информобеспечения.

Боеприпасы, которые удалось обнаружить военным специалистам, дистанционно уничтожались на месте с помощью электродетонаторов.