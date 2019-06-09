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09.06.2019,  
13:45
Текст:  Николай Грищенко

Российский Т-14 "Армата" возглавил мировой рейтинг танков

Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим танком в мире. На втором месте в рейтинге бронемашин расположился французский AMX-56 Leclerc, на третьем - немецкий Leopard 2 A7+.

По мнению аналитиков издания World Digital News, главными достоинствами российского танка называют массу танка, калибр орудия, мощность двигателя и броню. Во многом благодаря необитаемой танковой башне конструкторам танка "Армата" удалось добиться снижения его массы до 49 тонн. Кроме того, профиль танка стал ниже и малозаметнее для противника. На Т-14 можно устанавливать пушки калибра 125-мм или 152-мм.

Фото: НПО "Русбитех"
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Двигатель "Арматы" позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Объем топливного бака рассчитан на дальность хода до 500 километров. При этом толщина лобовой брони "Арматы" составляет 950 мм, а в основу бронепластин положены композитные сплавы. При этом танк оборудован защитными комплексами "Афганит" и "Малахит", которые противодействуют противотанковым снарядам и ракетам.

Американский Abrams и израильская Merkava в тройку лучших танков не вошли. Танк США занял в рейтинге четвертое место. Танк армии обороны Израиля пропустил вперед себя южнокорейский танк К2 Black Panther и японский Type 10 Hitomaru, и занял седьмое место.

Дальше места расположились следующим образом. Восьмое место - китайский Type 99А2, девятом - турецкий Altay, десятом - британский Challenger 2LEP, одиннадцатом - украинский Т-80ВVM/T-84U "Оплот", двенадцатом - российский Т-90MS.

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