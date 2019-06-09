США разместили в Польше новое оружие

На польской авиабазе Кшесины приземлился самолет радиоэлектронного подавления EC-130H Compass Call.

Летающий комплекс РЭБ прибыл в Польшу для участия в тренировках с самолетами США и их союзников по НАТО, пишет Defence Blog со ссылкой на сообщение американских ВВС. Развертывание согласовано с министерством обороны Польши и демонстрирует приверженность США укреплению региональной безопасности в Европе, отметили в Пентагоне.

EC-130H Compass Call - воздушная система радиоэлектронного подавления на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Грузовая кабина заполнена аппаратурой радиоразведки, перехвата и постановки помех. Из 13 членов экипажа 4 заняты пилотированием самолета, остальные - войной в эфире. В их число входит два офицера РЭБ, опытный дешифровщик и 4 аналитика перехваченных сообщений.

Compass Call принят на вооружение в 1983 году, эти самолеты участвовали в военных операциях в Афганистане, Косово, Ливии и других. Прилетевший в Польшу EC-130H приписан к авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне, вместе с ним прибыли наземное оборудование и технический персонал. Самолет РЭБ будет тренироваться вместе с развернутыми в Кшесинах американскими истребителями F-16.