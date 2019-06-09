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09.06.2019 06:28
Рубрика: В мире

Трое сирийских военных погибли при атаке боевиков на армейский патруль

В САР боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") атаковали патруль сирийской армии. Инцидент произошел к югу от Пальмиры.

В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама

По данным новостного портала Al-Masdar News, террористы напали из засады. В результате погибли трое сирийских военных, в том числе один офицер, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в последнее время боевики стали чаще нападать на военных армии САР и ее союзников на востоке страны. В прошлом месяце жертвами таких атак стали 100 военнослужащих.

Ранее, напомним, в результате обстрелов боевиками провинций Латакия и Хама, погибли двое местных жителей, в том числе ребенок.

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