Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.06.2019,  
12:05
Текст:  Светлана Цыганкова

В Британии на видео показали действие минометного комплекса Mjölner

Британская военно-промышленная корпорация BAE Systems показала на видео стрельбу из самоходной минометной системы Mjölner, которая установлена на шасси шведской боевой машины пехоты Strf 90. Калибр системы - 120 миллиметров.

Фото: Flickr.com
США испытали гиперзвуковую электропушку

Как сообщается в информации на сайте компании, минометную систему разработало шведское подразделение BAE Systems Hägglunds. Она в состоянии вести разрушительный огонь по любой боевой технике, как колесной, так и гусеничной. Кроме того, Mjölner может увеличивать огневую мощь на конкретных участках.

Mjölner - это турель с двумя гладкоствольными стволами диаметром 120 миллиметров. Система может поворачиваться по горизонтали до 60 градусов, угол возвышения ствола от 45 до 85 градусов помогает достигать цели в широком диапазоне. Mjölner в состоянии сделать четыре выстрела менее чем за десять секунд.

Mjölner в переводе со скандинавской мифологии - молот бога Тора. Молот - очень грозное оружие и всегда поражает цель.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
артиллерия
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев 08.06.2019
США испытали гиперзвуковую электропушку 06.06.2019
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ "Лотос" 05.06.2019
Великобритания
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
"Классные ребята": в Сети оценили моряков РФ в инциденте с кораблем США 08.06.2019
Как первое в истории танковое сражение повлияло на развитие бронетехники 24.04.2019
Великобритания на треть сократит число танков Challenger 2 22.04.2019
минометы
Российский бесшумный миномет высоко оценили в США 14.05.2019
Российскую армию вооружили бесшумными минометами 07.05.2019