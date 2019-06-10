ДНР: Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Двое военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ подорвались на мине в районе села Водяное вблизи Коминтерново. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниила Безсонова.

Это первые небоевые потери среди личного состава 36 бригады морской пехоты. Прапорщики Василенко и Кубрак, не зная карт минных полей, погибли в результате подрыва на мине.

Безсонов также сообщил о том, что в субботу военнослужащий 137 батальона 35 бригады морской пехоты - матрос Кожушок - выстрелил из автомата себе в ногу, грубо нарушив правила обращения с оружием.

По словам представителя Народной милиции ДНР, ВСУ с начала минувшей недели значительно нарастила интенсивность огня по территории Республики с использованием тяжелых артиллерийских орудий калибра 152 мм, которые крайне редко применялись последние два года.

"ВСУ стали активно применять минометы и артиллерию, количество нарушений ежедневно увеличивается", - констатировал Безсонов, добавив, что случаи ведения огня по территории ДНР участились в светлое время суток.