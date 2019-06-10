ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев

Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек. Как сообщили в Рособрнадзоре, это почти 50 процентов всех участников основного периода ЕГЭ-2019.

Наблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ в Москве. Фото: Сергей Куксин/ РГ

- Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях, - добавили в ведомстве.

Напомним, сама работа длилась 3 часа 55 минут. За это время надо было выполнить 20 заданий с кратким ответом и 9 - с развернутым.

Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию - 42. Если наберешь меньше - в вуз не поступить. Результаты экзамена участники узнают не позднее 25 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. 13 июня - в четверг - выпускники будут сдавать экзамены по биологии и информатике.