Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановлении ДРСМД

Депутаты рекомендовали нижней палате принять его в первом чтении, сообщил первый зампред комитета Андрей Красов, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, что документ ранее внес в ГД президент РФ Владимир Путин. Согласно проекту, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
Думский комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту. Документ еще предстоит рассмотреть профильному комитету - по международным делам. А на заседании нижней палаты, как предполагается, он поступит 18 июня.
Россия неоднократно обращала внимание американской стороны на невыполнение ими условий договора РСМД, напомнил Красов.
- Но американская сторона нас, к сожалению, не услышала. Самое интересное то, что она еще и обвинила российскую сторону в невыполнении условий договора, сославшись на испытание ракеты, которую министерство обороны презентовало, - отметил депутат.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заверил журналистов, что нижняя палата поддержит проект закона.
- Мы считаем действия США, которые в последнее время с их стороны состоялись, мотивируют и обязывают к ответным шагам, - заявил он. - Мы должны обеспечить безопасность своей страны. Принимая это решение, мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности.