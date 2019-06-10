Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановлении ДРСМД

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Депутаты рекомендовали нижней палате принять его в первом чтении, сообщил первый зампред комитета Андрей Красов, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, что документ ранее внес в ГД президент РФ Владимир Путин. Согласно проекту, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

Думский комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту. Документ еще предстоит рассмотреть профильному комитету - по международным делам. А на заседании нижней палаты, как предполагается, он поступит 18 июня.

Россия неоднократно обращала внимание американской стороны на невыполнение ими условий договора РСМД, напомнил Красов.

- Но американская сторона нас, к сожалению, не услышала. Самое интересное то, что она еще и обвинила российскую сторону в невыполнении условий договора, сославшись на испытание ракеты, которую министерство обороны презентовало, - отметил депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заверил журналистов, что нижняя палата поддержит проект закона.

- Мы считаем действия США, которые в последнее время с их стороны состоялись, мотивируют и обязывают к ответным шагам, - заявил он. - Мы должны обеспечить безопасность своей страны. Принимая это решение, мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности.