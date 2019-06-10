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10.06.2019,  
17:30
Текст:  Руслан Мельников

Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США

В США по достоинству оценили новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15.

"Стал ли ПЛ-15 большим шагом вперед по сравнению с существующим оружием?", - задается вопросом The National Interest и дает короткий и четкий ответ - да.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Пргресс в развитии по сравнению с пистолетом Макарова автор назвал "квантовым скачком".

Как пишет издание, история нового пистолета началась в 2014 году. Сначала появился ПЛ-14, в котором удалось объединить лучшие качества российских и зарубежных пистолетов. Новое оружие использует автоматику с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом, при коротком ходе ствола, у него есть ударно-спусковой механизм двойного действия.

После первых испытаний появились некоторые вопросы к спусковому механизму двойного действия. В остальном пистолет признали превосходными. А после того, как оружие было усовершенствовано, претензий к нему нет.

"По большому счету, новые ПЛ-15 и ПЛ-15K - отличные пистолеты", - признает The National Interest.

Автор публикации предполагает, что новые пистолеты пойдут в первую очередь в армейские спецподразделения и могут заменит "Глок". Также отмечается, что новое оружие было тщательно испытано и теперь рассчитано на длительное (не менее 10 000 выстрелов) использование, а для снижения веса оно снабжено рамой из алюминиевого сплава. Показательно, что американское издание называет этот пистолет "безумно успешным".

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