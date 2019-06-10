- Все собралось воедино, - продолжает он. - И роман любимый, и музыка прекрасная, и натурные съемки чудесные. Вот почему фильм получился таким. Пожалуй, время, когда мы снимались в "Трех мушкетерах" - лучшие годы нашей жизни.
При этом Боярский признается, что, конечно, не таким себе представлял Портоса, когда впервые увидел его в исполнении Смирнитского:
- Для меня Портос был собирательным образом. Впервые столкнувшись с Валентоном, увидел, что он довольно стройный. Но гримеры сделали свое дело - и Валя превратился в настоящего Портоса. Теперь я другого и представить себе не могу.
Вес набирать Валентину Смирнитскому для этой роли не пришлось. Боярский вспоминает, что надо было просто воспользоваться накладками, специально изготовленными ботфортами, гримом, париком:
- Так он стал максимально похож на того, про которого писал Дюма. Он стал самым сильным из мушкетеров.
Боярский и Смирнитский регулярно общаются по телефону, видятся, когда приезжают на гастроли в Москву и Петербург.
Но Д`Артаньян и Портос немного грустят в этот день:
- Потому что лучшие из нас уходят. Нет рядом Игоря Старыгина - Арамиса, нет Владимира Балона, исполнившего роль де Жюссака, нет Олега Павловича Табакова. Мы потихоньку сиротеем...