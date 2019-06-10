- Мы все тогда были молоды и азартны. И играли героев, которые являлись знаковыми для нас, - говорит Михаил Боярский, исполнивший в этом фильме свою главную роль - Д`Артаньяна.

Валентин Смирнитский в роли Портоса. Фото: кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" (Одесская к/ст., 1978 год)

- Все собралось воедино, - продолжает он. - И роман любимый, и музыка прекрасная, и натурные съемки чудесные. Вот почему фильм получился таким. Пожалуй, время, когда мы снимались в "Трех мушкетерах" - лучшие годы нашей жизни.

При этом Боярский признается, что, конечно, не таким себе представлял Портоса, когда впервые увидел его в исполнении Смирнитского:

- Для меня Портос был собирательным образом. Впервые столкнувшись с Валентоном, увидел, что он довольно стройный. Но гримеры сделали свое дело - и Валя превратился в настоящего Портоса. Теперь я другого и представить себе не могу.

Вес набирать Валентину Смирнитскому для этой роли не пришлось. Боярский вспоминает, что надо было просто воспользоваться накладками, специально изготовленными ботфортами, гримом, париком:

- Так он стал максимально похож на того, про которого писал Дюма. Он стал самым сильным из мушкетеров.

Боярский и Смирнитский регулярно общаются по телефону, видятся, когда приезжают на гастроли в Москву и Петербург.

Но Д`Артаньян и Портос немного грустят в этот день:

- Потому что лучшие из нас уходят. Нет рядом Игоря Старыгина - Арамиса, нет Владимира Балона, исполнившего роль де Жюссака, нет Олега Павловича Табакова. Мы потихоньку сиротеем...