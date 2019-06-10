Продюсер художественного фильма о Юлии Началовой рассказал о проекте

p>Андрей Загорский, продюсер предстоящего художественного биографического фильма о скончавшейся 16 марта российской певице и актрисе Юлии Началовой , сообщил, что создателям картины удалось договориться с родными артистки. И, как заверил Загорский, инвесторы "готовы вложить любые деньги в создание фильма". Об этом пишет KP.RU.

Уточнено, что хотя Загорский никогда не являлся поклонником творчества покойной, за фильм он взялся, поскольку считает Началову уникальной личностью.

"У нас в шоу-бизнесе за всем стоят деньги, а она достигла всего сама с помощью своего таланта, а также своего отца", - отметил продюсер. Не скрывая, что финал у его фильма будет трагичным.

По словам Загорского, полотно "расскажет про всю жизнь" Юлии. Точнее - почти про всю, так как не будет в картине "хоккеистов и миллионов - всей этой чернухи".

"Нам важно будет поговорить с Виктором Васильевичем Началовым (отец певицы - "РГ-Кинократия"), но он пока еще не отошел от потери", - отметил продюсер байопика. При этом известно, что на первых порах семья певицы была против съемок этой картины, "но теперь все иначе" - родные фильм одобрили.

"Когда мы начинали, было много высказываний, что родственники не хотят. Но я сразу сказал, что даже если мы не достигнем договоренности, фильм все равно выйдет", - акцентирует Загорский.

Бюджет проекта - шестьдесят миллионов рублей, большую часть из которых предоставили инвесторы. На ближайшее время продюсер пообещал выход трейлера, исходя из реакции на который и будет ясна судьба дальнейшего финансирования байопика.

Кто сыграет певицу - пока не озвучено. Но известно, что роль юной Началовой исполнит Настя Годунова - внебрачная дочь певца Евгения Осина.

При этом продюсер обещает, что все деньги, полученные от проката картины и оставшиеся после погашения расходов на ее производство, будут перечислены семье певицы, в частности - ее дочери. Ведь, сетует Загорский, "Началова в последнее время нигде не выступала, и у семьи Юли нет денег".