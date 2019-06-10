Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Шестерых фигурантов уголовного дела об убийстве борца в одном из парков Москвы доставят в суд.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, следователи будут настаивать на аресте всех подозреваемых. Их возраст - от 23 до 29 лет. Во время расследования будет дана оценка действиям каждого. Дело возбуждено по пунктам "ж","и" части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство группой лиц из хулиганских побуждений".

Напомним, что в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице компания парней приставала к прохожим. Буянам сделал замечание 34-летний Сергей Чуев, мастер спорта по греко-римской борьбе. Преступники в ответ избили его. Один из нападавших, сцепившись с ним, упал с моста в реку и там добил потерпевшего. Его подельники избили девушку спортсмена и еще нескольких человек, потом скрылись. Сотрудники СК и угрозыска вычислили подозреваемых. Их задержали при силовой поддержке Росгвардии.