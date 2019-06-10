Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы "Каста"

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru. Рекламируя концерт группы "Каста", компания нарушила закон, считает антимонопольное ведомство.

Вопросы вызвала размещенная в конце 2018 года реклама в социальной сети "Вконтакте". В ней сообщалось, что пятого января группа "Каста" даст большой концерт в Москве, куда зовет всех своих фанатов. Указывалась и стоимость билетов - от 1500 рублей.

Однако, когда покупатель решил приобрести билеты, выяснилось, что минимальная сумма заказа - 1650 рублей. При этом в рекламе отсутствовала какая-либо информация о сервисных сборах и комиссиях за приобретение билетов в интернете, а приобрести билеты на сайте, не заплатив сервисный сбор, невозможно, говорится в сообщении пресс-службы Московского УФАС.

Рассмотрение дела состоится 26 июня. Если вина Ponominalu.ru будет доказана, сервису грозит штраф за нарушение закона о рекламе до полумиллиона рублей.