Утку с утятами спасли на юге Москвы из коллектора

На юге столицы в коллекторе застряла утка с утятами. Спасатели вытащили пернатых и доставили их в безопасное место, об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел на улице Красного маяка, где в одном из коллекторов на глубине 2,5 м застряла утиная семья. Когда на место прибыла оперативная бригада, птицы метались по пространству и без посторонней помощи выбраться не могли. Спасатели спустились в коллектор, собрали утят и вытащили их и утку на поверхность.