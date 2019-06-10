В Москве в районе ипподрома изменят движение автобусов и троллейбусов

11 и 12 июня маршруты наземного городского транспорта в районе Центрального Московского ипподрома изменятся. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Изменятся маршруты транспорта в районе 1 и 2 Боткинских проездов и улицы Бориса Петровского. Так, 11 июня с 23.30 автобусы N84 поедут от Рижского вокзала после ул. Авиаконструктора Сухого с разворотом на ул. Гризодубовой по ул. Авиаконструктора Сухого и ул. Маршала Шапошникова к Ленинградскому проспекту и затем к площади Тверская Застава. Автобусы N101 - между Дворцом спорта "Мегаспорт" и Ленинградским проспектом будут ходить в обоих направлениях через ул. Маргелова, Хорошевское шоссе и ул. Беговая.

12 июня автобусы N175 поедут от станции метро "Сокол" до ул. Гризодубовой, далее в обоих направлениях по ул. Авиаконструктора Сухого до Дворца спорта "Мегаспорт"; N207 - от станции метро "Динамо" по Ленинградскому проспекту, ул. Беговой, Хорошевскому шоссе и ул. Маргелова, далее своим маршрутом; N847 - от станции метро "Беговая" по ул. Маргелова, Авиаконструктора Сухого, Маршала Шапошникова, Ленинградскому проспекту, затем по ул. Беговая к метро "Беговая".

Отмечается, что троллейбусы N82 поедут к Белорусскому вокзалу по маршруту троллейбуса N70 - без заезда к больнице им. Боткина.

Изменения в движении транспорта связаны с мероприятиями на Центральном Московском ипподроме и действуют до их окончания.