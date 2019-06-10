В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности

В Москве сохраняется жаркая погода, поэтому на 11 июня продлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным метеорологов, во вторник в дневные часы воздух может прогреться выше +30 градусов, при этом не исключены порывы ветра до 15 м/с. Такое сочетание будет способствовать сохранению высокого "желтого" уровня пожарной опасности в регионе.

Кстати, немного улучшить ситуацию помогут кратковременные дожди, которые локально могут захватить северные районы Подмосковья. Но в черте мегаполиса ситуация останется напряженной.