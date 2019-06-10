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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровчанка осуждена за гибель четырехлетней дочери

Текст: Юлия Гарднер

Суд вынес приговор 28-летней хабаровчанке, дочь которой погибла при пожаре. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

В Кузбассе мать троих детей осудили за их гибель при пожаре

14 марта квартиру, в которой жила семья, охватил огонь. Четырехлетняя девочка скончалась из-за отравления угарным газом.

"В ходе следствия установлено, что причиной пожара явился непотушенный матерью окурок, от которого загорелись предметы бытового обихода", - сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

Женщина признала свою вину и раскаялась.

Суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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