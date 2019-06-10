На Курилы перебрался рыбный филин из Японии

Рыбного филина, окольцованного в Японии, зарегистрировали сотрудники заповедника "Курильский" на Кунашире, сообщили в природоохранной организации.

Взрослую птицу с двумя кольцами на лапах курильские орнитологи заметили, когда наблюдали за одной из пар, гнездящейся в охранной зоне северного участка заповедника. Причем, одно из колец было желтого цвета - такими не метили птенцов рыбного филина, родившихся на Кунашире. Выяснить, откуда появился пернатый с необычными метками, помогла переписка с японскими орнитологами. Желтые кольца прикрепляют на лапы птенцов рыбного филина, выведенных на Хоккайдо, в районе поселка Раусу на полуострове Сиретоко.

Этот случай пока единственное подтверждение того, что птицы этого вида перемещаются с Хоккайдо на Кунашир. По мнению ученых, филин мог преодолеть Кунаширский пролив в зимнее время, когда он частично заполнен льдами.

Справка "РГ"



Рыбный филин - редкий вид птиц, занесен в Красный список МСОП (категория EN - исчезающие), Красную книгу РФ (категория 1- находящиеся под угрозой исчезновения) и в Приложение 2 СИТЕС.

Численность островного подвида рыбного филина составляет около 250 особей. 70-80 птиц обитают на Кунашире, остальные - на Хоккайдо.