Новости

Ливни с грозами понизят температуру воздуха в Москве 07:28
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра" 07:24
Село Чекунда в Хабаровском крае расселят не раньше осени 06:57
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei 06:47
На Сахалине ребенок погиб после падения с качелей 06:43
На Сахалине в ДТП погибли женщина и грудной ребенок 06:23
Ученые: Говорить о катастрофическом извержении на Камчатке рано 06:12
В Якутии дачник расстрелял семью соседей 05:43
На Курилы перебрался рыбный филин из Японии 05:40
В США две ведущие военно-промышленные компании объявили о слиянии 05:32
Девять шахтеров погибли в результате ЧП на северо-востоке Китая 05:30
АПИ поможет найти заказчиков дальневосточному производителю самолетов 05:03
Жители Венеции выступили против заходов круизных лайнеров 04:45
В Приморье разработали программу строительства арендного жилья 04:01
Хабаровчанка осуждена за гибель четырехлетней дочери 03:59
Во время беспорядков на Гаити погиб один человек 03:51
В Португалии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета 03:50
Трамп объявил о начале "великолепного сотрудничества" с Мексикой 03:22
В Техасе один человек погиб при падении строительного крана на дом 02:54
Около 200 человек отравились водой в Эмиратах 02:19
Пожар в жилом доме Лондона уничтожил 20 квартир 02:18
Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами 01:50
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге 01:40
У берегов Хьюстона обнаружено тело начальника полиции Техаса 00:50
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады 00:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
10.06.2019 06:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине в ДТП погибли женщина и грудной ребенок

Текст: Евгения Шерешевская

Авария, произошедшая 9 июня на трассе Южно-Сахалинск - Оха, стала смертельной для 31-летней женщины и ее маленького ребенка.

На приморской трассе, где 25 машин попали в ДТП, погиб человек

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором мама и ее малыш ехали пассажирами, не справился с управлением, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Машина опрокинулась в кювет. Женщина и младенец скончались от полученных травм до приезда "скорой помощи". Водитель и еще два несовершеннолетних пассажира получили травмы, но остались живы.

Причиной аварии стал опасный маневр водителя Honda Saber. При выезде с второстепенной дороги, он создал помеху автомобилю Prado. В ходе следствия установлено, что 31-летний водитель Honda был пьян и лишен прав на управление транспортным средством. По данному факту проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26