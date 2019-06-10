На Сахалине в ДТП погибли женщина и грудной ребенок

Авария, произошедшая 9 июня на трассе Южно-Сахалинск - Оха, стала смертельной для 31-летней женщины и ее маленького ребенка.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором мама и ее малыш ехали пассажирами, не справился с управлением, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Машина опрокинулась в кювет. Женщина и младенец скончались от полученных травм до приезда "скорой помощи". Водитель и еще два несовершеннолетних пассажира получили травмы, но остались живы.

Причиной аварии стал опасный маневр водителя Honda Saber. При выезде с второстепенной дороги, он создал помеху автомобилю Prado. В ходе следствия установлено, что 31-летний водитель Honda был пьян и лишен прав на управление транспортным средством. По данному факту проводится проверка.