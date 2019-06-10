Пострадавших при ЧП с Ан-2 в Бурятии эвакуировали в Иркутск

Членов экипажа самолета Ан-2, совершившего 9 июня аварийную посадку в районе улуса Улан-Горхон Бурятии, отправили в больницу Иркутска.

Как сообщили "Интерфаксу" специалисты Иркутской региональной поисково-спасательной базы, у одного из пострадавших незначительные рвано-резаные раны, у другого сломана голень.

С 20:00 воскресенья до 4:00 понедельника спасатели готовили площадку для вертолета. После этого Ми-8 смог провести эвакуацию.

Напомним, накануне Ан-2, который занимался обработкой леса от вредителей, совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились командир борта и второй пилот. Оба остались живы.

Обстоятельства ЧП выясняются. Специалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку.