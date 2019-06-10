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10.06.2019 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У берегов Сахалина нашли тело экс-главы городского поселения

Текст: Евгения Шерешевская

Тело бывшего главы администрации Шахтерского городского поселения обнаружили местные рыбаки в Тихой бухте Углегорского района Сахалинской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель следственного управления СК РФ по региону.

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Следователи устанавливают причину гибели мужчины. Внешних повреждений на его теле не обнаружили. Дополнительная информация появится после проведения судмедэкспертизы.

Погибшему было 64 года. Администрацию Шахтерского городского поселения он возглавлял с 2006 по 2010 годы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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