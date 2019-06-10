У берегов Сахалина нашли тело экс-главы городского поселения

Тело бывшего главы администрации Шахтерского городского поселения обнаружили местные рыбаки в Тихой бухте Углегорского района Сахалинской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель следственного управления СК РФ по региону.

Следователи устанавливают причину гибели мужчины. Внешних повреждений на его теле не обнаружили. Дополнительная информация появится после проведения судмедэкспертизы.

Погибшему было 64 года. Администрацию Шахтерского городского поселения он возглавлял с 2006 по 2010 годы.