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10.06.2019 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии раненая девушка выжила благодаря прохожим

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)

Раненая в перестрелке на уфимском автовокзале девушка смогла выжить только благодаря прохожим. Именно они вытащили девушку из машины на скамейку, где ей оказала помощь случайная прохожая, оказавшаяся врачом, сообщил телеканал ГТРК  "Башкортостан".

Двое пострадавших в ДТП под Тулой находятся в реанимации

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова уточнила, что "скорая" приехала буквально через несколько минут, и девушку отвезли в клинику Башгосмедуниверситета, где сделали операцию. Сейчас состояние раненой стабилизировалось.

Напомним, трагедия произошла вечером, 9 июня. На территории автовокзала 25-летний парень расстрелял из ружья машину своего знакомого. В автомобиле также находилась девушка. Молодой человек от полученных ран скончался на месте.

По факту убийства и покушения на убийство двух и более лиц следственные органы возбудили уголовное дело.

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