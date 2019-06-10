В Ульяновске утонули двое граждан Египта

В Ульяновске из Волги в районе Императорского моста достали тела двух мужчин 1997 и 1998 годов рождения. Как сообщила пресс-служба администрации Ульяновска, утонувшие были гражданами Египта, приехавшими в Ульяновск для поступления в университет.

Сообщение о том, что молодые люди упали в воду рядом с лодочной станцией, поступило в диспетчерскую службу накануне около 21.00. На место происшествия немедленно выехали спасатели, медики и полицейские. Найти тела до наступления темноты водолазам не удалось, поэтому операцию возобновили рано утром.

- Как удалось установить при опросе очевидцев, шестеро молодых людей отдыхали в районе лодочных гаражей. Двое из них спустились по бетонной дамбе, поскользнулись, скатились в воду и практически мгновенно скрылись в Волге, - рассказали в пресс-службе. - Купание в том месте, где произошла трагедия, официально запрещено.