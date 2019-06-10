В Прибайкалье изъяли наркотики на один миллион рублей

Полиция выявила крупный канал сбыта наркотических веществ в Иркутске. Наркокурьером оказался 32-летний житель Ангарска, сообщило ГУ МВД по региону.

Силовая операция по задержанию проводилась при поддержке отряда спецназа "Гром". Накоторговцы хорошо подготовились - все "зелье" было спрятано в специальных оборудованных тайниках. Найти их удалось только с помощью разыскной собаки.

- Результатами исследования установлено, что найденный порошок - кокаин массой свыше 80 граммов. Там же полицейские обнаружили более 200 таблеток "экстази", - рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

У задержанного были большие планы. Рядом с товаром правоохранители нашли карты ночных клубов города. Именно там, как полагают в полиции, и планировалось сбыть наркотики.

Теперь, как пояснили в ГУ МВД по области, задержанному грозит до 20 лишения свободы.