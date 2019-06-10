Видео: в Новосибирске МЧС спасло кота Беляшика

В Новосибирске спасатели мастерски провели эвакуацию кота Беляшика, забравшегося на верхушку дерева. Видео операции появилось в Сети.

О пропаже животного сообщила жительница Первомайского района города. Продавцы киосков отметили, что дама вышла на улицу не с котом на поводке, как обычно, а в расстроенных чувствах. Как выяснилось, питомец потерялся. Когда безутешная хозяйка ушла, в киосках услышали жалобное мяуканье, доносившееся из кроны дерева. Беляшик забрался на верхушку здоровенного клена, зацепился там поводком, потерял мобильность и охрип, призывая на помощь, пишет городской портал NGS.

Сердобольная продавщица вызвала спасателей, для доставки животного на землю им понадобилось пять минут и раздвижная лестница. Никто не пострадал.