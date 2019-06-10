Во время погружения на Байкале погиб дайвер

В бухте Сенной озера Байкал в воскресенье произошло ЧП с группой дайверов. Во время погружения один из пловцов неожиданно потерял сознание. Произошло это в 50 метрах от берега, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Увидев, что товарищу стало плохо, дайверы начали экстренный подъем с глубины 40 метров. Потерявшего сознание 32-летного жителя Ангарска сразу погрузили на лодку и начали проводить с ним реанимационные мероприятия.

Прибывшие на место спасатели продолжили попытки вернуть пострадавшего в сознание. Но безуспешно: дайвер умер не приходя в сознание.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам следственных органов.