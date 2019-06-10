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10.06.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала уральца, расчленившего друга после ссоры в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские раскрыли убийство 42-летнего мужчины. С мая он числился пропавшим без вести, на днях в лесных массивах под Петербургом были обнаружены пакеты, в которых оказались останки мужчины. По подозрению в совершении убийства в Екатеринбурге задержан приятель погибшего.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемому 24 года. В следствии полагают, что он 17 мая приехал на своей машине в Петербург и поселился у своего знакомого в многоэтажке по улице Дыбенко.

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В ночь с 19 на 20 мая гость взял машину хозяина квартиры покататься и попал в ДТП, в аварии обошлось без пострадавших, но автомобилю был причинен серьезный ущерб. Хозяин и гость поссорились, в ходе конфликта визитер достал имевшийся у него пистолет Макарова и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

42-летний мужчина скончался. Тогда гость расчленил тело и на машине погибшего развез пакеты с останками по лесным массивам Всеволожского района Ленобласти и Пушкинского района Петербурга.

Далее мужчина разобрал пистолет и выбросил его в Неву, продал машину хозяина квартиры и уехал в Екатеринбург.

Через несколько дней после случившегося родственники погибшего мужчины забили тревогу и пошли в полицию. Следователи полиции провели целый ряд оперативно-розыскных мероприятий и получили информацию о том, что к пропавшему мужчине приезжал земляк с Урала. Задержать его было делом техники.

В полиции отмечают, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий с подозреваемым и были обнаружены пакеты с останками.

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