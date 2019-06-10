Спасатели Северного флота достали людей со дна моря

В одном из заливов Баренцева моря на Северном флоте военнослужащие поисково-спасательного обеспечения оказывали помощь подводной лодке, условно попавшей в аварию. В учениях принимали участие более десяти единиц авиационной и морской техники и две подлодки - большая дизель-электрическая "Владикавказ" и глубоководный спасательный аппарат АС-34.

Как добавил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в учениях задействовали корабли и суда Кольской флотилии разнородных сил, вспомогательного флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации и беспилотные летательные аппараты.

Сценарий учений был таков. Дизель-электрическая субмарина столкнулась с подводным объектом и легла на грунт. Объявили спасательную операцию. Подлодку искали с воздуха и с воды. Аварийную подлодку обнаружили с борта судна-носителя "Георгий Титов" и спустили на воду обитаемый аппарат АС-34. Его экипаж выполнил маневрирование в надводном положении, а затем погрузился на глубину и нашел лодку.

АС-34 состыковался с субмариной. Часть людей эвакуировали и доставили на судно "Георгий Титов" для обследования и оказания медицинской помощи.

После завершения учения все боевые корабли и суда обеспечения вернулись в пункты постоянного базирования.