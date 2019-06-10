В Гатчине школьницу будут судить за избиение сверстницы

Сотрудники СК по Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, которую обвиняют в избиении сверстницы. Запись с расправой появилась в социальных сетях, после чего горожане и сотрудники правоохранительных органов узнали о случившемся.

Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти, обвиняемая полностью признала свою вину и принесла свои извинения.

Школьницу будут судить по статье "Побои". По данным следствия, причиной избиения стали слухи, поверив им, школьница напала на сверстницу. Известно, что она таскала школьницу за волосы, а когда та упала на землю, не менее трех раз ударила ее ногами.

В избиении принимали участие еще две девочки, которые еще не достигли возраста уголовной ответственности и избежали ее.