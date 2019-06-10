В Петербурге искалеченную сову спасли от фотосессий

В Петербурге после рейда инспекторов комитета по природопользованию и охране окружающей среды у уличного фотографа отобрали сову.

Как сообщили в комитете, фотограф промышлял у входа в парк имени 300-летия Санкт-Петербурга. Мужчина предлагал гуляющим сфотографироваться с совой - уральской неясытью. У нее не хватает оперения, перебито крыло, почти полностью отсутствует хвост. Птицу конфисковали и передали в центр реабилитации диких животных "Сирин". Там она пройдет осмотр ветеринаров, а затем лечение.

Что касается фотографа, то в отношении него составлен протокол об административном нарушении по статье "Нарушение правил пользования объектами животного мира". Штраф по ней составляет от 500 до 1000 рублей. В комитете отмечают, что раньше фотографа уже штрафовали за подобные правонарушения.

Госинспекторы по охране окружающей среды напоминают, что фотографироваться с дикими животными незаконно и неэтично. О фактах использования уличными фотографами зверей и птиц можно сообщить по телефону 112.