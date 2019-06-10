Новости

Сергей Собянин анонсировал дату запуска Некрасовской линии метро 16:47
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе 16:38
В Красноярске завели дело после избиения школьницы за долг в 100 рублей 16:26
Lada напомнила о начале продаж Granta Cross мини-фильмом 16:24
Фото: В Удмуртии сильный ветер снес крышу с многоэтажки 16:23
Новую поликлинику достраивают в Беговом районе на севере Москвы 16:17
Мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд, отжавшись 4445 раз 16:14
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир" 16:07
Глава МВД Беларуси ушел в отставку 16:05
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике 16:04
В Испании судят графиню за присвоение картины ван Дейка 16:03
В Антарктиде найдены останки крупнейшего морского монстра на Земле 16:03
В Петербурге установили рекорд по массовому исполнению народной песни 15:51
Путин по телефону поздравит Токаева 15:48
В Кремле готовы работать с новым правительством Молдавии 15:48
Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке 15:45
Володин назвал убедительной победу Токаева на выборах президента в Казахстане 15:41
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян 15:36
Собянин рассказал о новом стандарте городского отдыха школьников 15:28
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате 15:27
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса 15:25
В Петербурге искалеченную сову спасли от фотосессий 15:25
В Воронеже воспитательницу оштрафовали за унижение детей 15:18
Газонокосилка Honda обставила гиперкар Bugatti Chiron 15:17
Неизвестный устроил погром в редакции "Сноба" 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге искалеченную сову спасли от фотосессий

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге после рейда инспекторов комитета по природопользованию и охране окружающей среды у уличного фотографа отобрали сову.

Как сообщили в комитете, фотограф промышлял у входа в парк имени 300-летия Санкт-Петербурга. Мужчина предлагал гуляющим сфотографироваться с совой - уральской неясытью. У нее не хватает оперения, перебито крыло, почти полностью отсутствует хвост. Птицу конфисковали и передали в центр реабилитации диких животных "Сирин". Там она пройдет осмотр ветеринаров, а затем лечение.

МВД проверит условия жизни животных в зоопарке под Владимиром

Что касается фотографа, то в отношении него составлен протокол об административном нарушении по статье "Нарушение правил пользования объектами животного мира". Штраф по ней составляет от 500 до 1000 рублей. В комитете отмечают, что раньше фотографа уже штрафовали за подобные правонарушения.

Госинспекторы по охране окружающей среды напоминают, что фотографироваться с дикими животными незаконно и неэтично. О фактах использования уличными фотографами зверей и птиц можно сообщить по телефону 112.

 

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
В Кремле назвали резонансным дело Голунова
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Опубликована концепция нового КоАП