Глава правительства Астраханской области подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя правительства Астраханской области Расул Султанов уволился по собственному желанию.

Исполнение его полномочий возложено на министра финансов региона Виталия Шведова.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин удовлетворил заявление Расула Султанова.

Напомним, что 5 июня президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года. Свой пост Морозов покинул в связи с семейными обстоятельствами и перейдет на работу в одну из российских спецслужб.