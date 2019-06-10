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10.06.2019 14:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи спасли 8-летнего мальчика от деформации кости

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Кубанские хирурги удалили восьмилетнему мальчику большую опухоль в плечевой кости. Подробности операции рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Фото: iStock
Кубанские врачи удалили мужчине опухоль на шее через рот

По словам медиков, ежегодное плановое обследование в поликлинике выявило у ребенка кисту левой плечевой кости. В больнице скорой помощи врачи подтвердили диагноз - опухоль была размером шесть сантиметров.

Подобные кисты - очень неприятная вещь. Они не беспокоят человека и развиваются без особых проявлений и симптоматики. Но, если их вовремя не удалить, последствия могут быть самыми неприятными. Начиная с того, что место с кистой будет все время ломаться, и заканчивая тем, что пациент не сможет жить полноценно и рискует остаться инвалидом,

- Для операции был выбран метод аллопластики (замена поврежденных тканей деталями искусственного происхождения). Мальчику выполнили краевую резекцию левой плечевой кости, причем дефект исправили без применения эндопротеза. Таким образом, врачи сократили время операции, реабилитации и, что важно, исключили необходимость повторных хирургических вмешательств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Через несколько дней мальчик полностью поправился и был выписан домой.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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